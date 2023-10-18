Документация о проведении тендера по схеме закупки у единственного поставщика была размещена 17 октября, в тот же день конкурсная комиссия решила заключить договор с "коллективным участником": ООО "БСК" ("БайкалСтройКомплекс", Иркутск) и ООО "МСК" ("Международная строительная компания", Москва). В размещенном на сайте госзакупок договоре указывается, что от имени подрядчика документ подписан гендиректором БСК Андреем Маурером. Отмечается, что БСК имеет соглашение с МСК. Стоимость договора составляет 585,4 млн рублей, то есть аналогична начальной.

"Интерфакс" направил в пресс-службу аэропорта запрос относительно имеющегося у подрядчиков опыта в строительстве объектов авиационного транспорта.

По данным ЕГРЮЛ, БСК специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий и принадлежит Мауреру. Аналогичный профиль у МСК, владельцем компании является Михаил Бондаренко.

Условия повторного тендера аналогичны тем, что были зафиксированы в первом, сентябрьском, тендере, который был признан несостоявшимся. Согласно техническому заданию, подрядчики должны построить некапитальное быстровозводимое здание рядом с существующим терминалом внутренних авиалиний. В нем предполагается принимать прилетающих, там же будет зона выдачи багажа и зона ожидания для трансферных пассажиров.

В документации указывается, что подрядчик должен вести строительство модульного здания в соответствии с эскизным проектом. Павильон будет представлять собой отдельно стоящее одноэтажное здание. Каркас сооружения предполагается выполнить из стали и легких алюминиевых конструкций. Предусмотренная длина здания — 78 м, ширина — 35 м. Общая площадь застройки — не более 2,96 тыс. кв. м. Построить новое здание подрядчик должен до 30 сентября 2024 года.

Аэропорт Иркутска имеет два терминала (внутренний и международный) и взлетно-посадочную полосу протяженностью 3,5 тыс. м. Он расположен в городской черте. При этом власти уже более 30 лет обсуждают вопрос о выносе авиаузла за пределы города.

Параллельно также рассматривался вопрос строительства нового международного терминала взамен действующего, который морально и технически устарел. Между тем, внутренний терминал сейчас также с трудом справляется с возросшим пассажиропотоком — особенно это заметно в "чистой зоне" терминала.

Собственником АО "Международный аэропорт Иркутск" является правительство Иркутской области. В аэропорту базируются два перевозчика — "ИрАэро" и "Ангара". Пассажиропоток аэропорта по итогам 2022 года составил 2,625 млн человек, в 2023 году ожидается на уровне 3 млн человек.