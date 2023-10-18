Как следует из постановления правительства, с которым ознакомился РБК, в список из 25 стран вошли Азербайджан, Алжир, Армения, Бахрейн, Белоруссия, Бразилия, Египет, Индия, Индонезия, Казахстан, Катар, Киргизия, Китай, Кувейт, Малайзия, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Турция и Узбекистан.

"Возможность удаленного открытия счетов и карт в российских банках очень важна для всех въездных рынков, и прежде всего, для отдаленных от нас географически стран Латинской Америки, Индии, а также Китая и стран Ближнего Востока. Туристы из этих стран, например, из ОАЭ, любят посещать рейтинговые рестораны и совершать покупки в магазинах, что крайне неудобно делать, если необходимо обменивать наличные деньги", – отметили в компании "Интурист".

По данным туроператора, сейчас иностранные туристы едут в Россию с наличными и картами UnionPay, однако банковские терминалы принимают UnionPay далеко не везде даже в Москве. При этом с наличными тоже возникают коллизии: например, в ОАЭ в обменных пунктах часто маркируют наличные доллары, и такие купюры не принимают в российских обменных пунктах.

"Индия, Индонезия, Китай, Катар, Малайзия, ОАЭ, Турция, Таиланд, Бразилия – группы туристов из всех этих стран сейчас планируют туры в Россию на следующий год, и для них это очень позитивная информация", – сообщила гендиректор туроператора "Тари Тур" Марина Левченко.

Вице-президент АТОР и гендиректор компании "Академ-Онлайн" Александр Курносов также назвал Индию, Китай, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Таиланд и Турцию среди наиболее важных стран для въездного туризма.

По информации туроператоров, из Монголии, Египта, Пакистана въездного туризма почти нет. Практически отсутствует въездной организованный турпоток и из стран постсоветского пространства.

"В туроператорских компаниях подчеркивают, что принятие постановление – только полдела. Самое важное – фактическая реализация этого механизма, которая неизбежно займет время", — сообщает ассоциация.

Так, во всех странах из списка должны быть определены банки, в которых туристы будут подавать заявки на открытие карт "Мир" в России, и пока не очень понятно, сколько таких банков будет. Неясен пока и сам механизм удаленного пополнения выпущенных карт "Мир" из-за рубежа: будет ли это происходить, например, путем интеграции этих банков напрямую с НСПК, или через платежные сервисы.

"По предварительным оценкам, реально такой механизм сможет быть отлажен для всех ключевых рынков в лучшем случае перед сезоном 2024 года", — подчеркивают в АТОР.