"Его (заказника — ИФ) площадь охватывает 412 тыс. га", — написал глава Поморья в своем телеграм-канале.

На территории новой охраняемой территории обитают 24 вида животных, занесенных в Красную книгу Архангельской области, из которых 11 включены и в Красную книгу РФ.

Кроме того, среди растений выявлены редкие виды, находящиеся под угрозой исчезновения. А в речной системе Пезы водится ценная с хозяйственной и научной точек зрения рыба.

"Будем работать над сохранением природного богатства заказника. В будущем также рассмотрим возможность развития на его территории экологического, научного, охотничьего и рыболовного видов туризма", — добавил Цыбульский.