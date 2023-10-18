"Мечта увидеть этот удивительный маяк жила во мне почти 50 лет. И вот настал тот день истины, когда мечта сбывается, если ты сильно веришь в нее, и идешь к ней, несмотря ни на что, и действуешь", — цитирует пресс-служба путешественника.

Осуществить мечту ему помогли министр туризма региона Артем Лазарев и местные туркомпании, которые доставляют туристов к маяку на моторных лодках и катерах.

Вместе с другими участниками экскурсии Скикевич на маяке провел торжественную церемонию отправки посланий в будущее в двух стеклянных бутылках, суть которых "Верить в себя, жить по мечте".

"В рамках реализации нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" перед отраслью стоит задача сделать наиболее популярные туристические объекты доступными для всех категорий граждан, в том числе и маломобильных туристов. Важно сделать путешествия по островному региону удобными, безопасными и интересными", — приводит пресс-служба слова министра туризма региона Артема Лазарева.

Нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" инициирован президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщалось, в Сахалинской области сохранилось 11 маяков, каждый из которых уникален и притягивает туристов. Самый знаменитый и самый красивый маяк, который нередко изображается как логотип острова, — маяк Анива, построенный в 1939 году японцами на скале Сивучья возле труднодоступного скалистого мыса Анива, на самой южной точке Сахалина. Высота бетонной круглой башни маяки- 40 метров над уровнем моря. Добраться до него можно только по морю.

Игорь Скикевич — путешественник в инвалидной коляске, экстремал, эксперт по паратуризму, член Русского географического общества, вице-президент Национальной Академии исследований и открытий "Русский путешественник", член Совета патриотической организации "Офицеры России". Изобретатель, художник, поэт, музыкант, графический дизайнер.