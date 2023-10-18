"С 17 октября национальная авиакомпания Марокко Royal Air Maroc увеличила число рейсов между Касабланкой и Москвой до четырех в неделю. Как сообщила представитель Royal Air Maroc в России Наталья Устинович, это связано с высоким спросом на авиабилеты. За 9 месяцев 2023 года авиакомпания перевезла между Россией и Марокко 16 тыс. человек. Лето отлетали практически со стопроцентной загрузкой. И сейчас рейсы на праздничные и новогодние даты загружаются очень активно, места почти распроданы. Стоимость билетов стартует от 350 евро", — говорится в сообщении пресс-службы объединения.

В "Интуристе" страна пользовалась стабильным спросом весь летний сезон. Как рассказал коммерческий директор компании Филипп Обручев-Миронов, чаще всего продавались экскурсионные пакеты по основным городам — Касабланка, Марракеш, Фес, Агадир, Рабат, а также комбинированные программы, сочетающие экскурсии с пляжным отдыхом.

Среди плюсов направления эксперт назвал отсутствие виз и прекрасное отношение к россиянам, разнообразные экскурсионные возможности и достойный сервис.

"На следующий сезон надеемся на открытие рейсов Royal Air Maroc из Санкт-Петербурга и других крупных городов России. Запросов много, но пока нет возможности делать продукт из российских регионов, выписывая авиабилет на одном бланке", — заметил представитель "Интуриста".

Генеральный директор компании "Арт Тур" Дмитрий Арутюнов подчеркнул, что Марокко не имеет смысла рассматривать исключительно как пляжное направление – по стране надо поездить, посетить Марракеш, посмотреть другие достопримечательности. По его словам, заметного туристского потока из России в Марокко нет, в том числе из-за высоких цен.

"К сожалению, национальный турофис не продвигает страну на российском рынке, да и цены на отдых в Марокко довольно высокие. Страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока — Оман, Бахрейн, Саудовская Аравия — проводят рекламные кампании совместно с туроператорами. А Марокко этого не делает, и российские туристы уже стали забывать страну. Очень жаль, так как это очень интересное экскурсионное направление и там много хороших отелей", — сообщил эксперт.

Как отметил Обручев-Миронов, прямые рейсы трех североафриканских авиакомпаний в Россию — тунисской Nouvelair, марокканской Royal Air Maroc и алжирской Air Algere – пользуются стабильным спросом весь сезон. Загрузку бортов обеспечивают не только самостоятельные и организованные туристы, но и транзитные пассажиры, которых привлекает возможность отправиться в страны южной Европы с минимальным полетным временем и попасть в соседние африканские страны.

Арутюнов также считает, что на рейсах в Касабланку больше транзитных пассажиров, частных визитеров и релокантов, чем туристов.

По данным Погранслужбы ФСБ РФ, в первом квартале 2023 года в Марокко выехали с разными целями 220 граждан России, в том числе ни одного туриста. А во втором в 10 раз больше — 2 841, из них 1855 с целью туризма.