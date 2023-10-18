По словам директора Музеев Московского Кремля Елены Гагариной, выставка "показывает историю русского государства на удивительных церковных памятниках".

"Мы привезли сюда не просто прекрасные произведения церковного искусства. Мы привезли сюда то, что связано с благочестием русских государей. Здесь вы видите именно такие произведения, перед которыми молились великие князья, цари, императоры. Произведения, которые были частью важнейших государственных церемоний, проходящих в Кремле", — приводит пресс-служба слова Гагариной на открытии выставки.

Губернатор области Алексей Текслер отметил, что экспозиция знакомит посетителей с многовековой историей страны.

"Впервые на нашей уральской земле открывается такая уникальная выставка Музеев Кремля — представлена широкая хронология экспонатов, начиная с 14 века. Думаю, каждый из зрителей, кто придет посмотреть на эти шедевры русского искусства, оценит их величие, значимость и масштаб", — сказал Текслер.

В экспозиции представлены около 175 экспонатов, имеющих "исключительную историческую и художественную ценность".

"Это семейные святыни российских монархов, вельмож и государственных деятелей, которые они жертвовали церкви на протяжении шести столетии — с конца XIV века до начала XX века", — отмечает пресс-служба.

Посетители также смогут больше узнать об устройстве храмового пространства, церковных церемониях, драгоценной утвари, ее назначении и особенностях почитания святых. Ряд предметов отреставрировали специально для выставки, многие из них никогда ранее не покидали хранилищ Музеев Московского Кремля.

Данная экспозиция — шестой совместный проект в рамках соглашения о сотрудничестве между Музеями Московского Кремля и правительством Челябинска. Челябинцы и гости города смогут посетить ее до 21 января 2024 года.