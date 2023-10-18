"Инвестор проведет всестороннюю оценку деятельности столичного аэропорта и в дальнейшем возьмет на себя операционное управление для повышения качества обслуживания пассажиров и эффективности воздушной гавани в целом", — говорится в сообщении.

Первоочередной задачей инвестора является подготовка взлетно-посадочной полосы к реконструкции и ее дальнейшая модернизация. С учетом подготовительных работ и короткого строительного сезона реконструкцию наземной инфраструктуры планируется начать в следующем году.

Наряду с этим будет разработан долгосрочный бизнес-план развития аэропорта с учетом баланса интересов государства и компании, который послужит основой для будущих инвестиций, говорится в сообщении.

В настоящий момент Terminals Holding работает на рынках ряда стран Азии и Африки, в том числе в сфере управления аэропортами и консалтинга.

У Казахстана уже есть связи с компаниями из ОАЭ. В феврале 2023 года было зарегистрировано Caspian Integrated Maritime Solutions — совместное предприятие "Казмортрансфлота" (дочернее общество нацкомпании "КазМунайГаз") и AD Ports Group — для транспортировки грузов по морю.

Аэропорт Астаны является вторым по величине международным аэропортом в Казахстане после алма-атинского.