Госдеп США повысил до 4-го уровня рекомендации для поездок в Ливан и посоветовал американцам воздержаться от посещения страны "из-за непредсказуемой ситуации с безопасностью, связанной с ракетными и артиллерийскими перестрелками между Израилем и "Хезболлой" или другими вооруженными группировками боевиков".

Кроме того, гражданам США в Ливане рекомендовано "избегать демонстраций и проявлять осторожность, если они находятся поблизости от каких-либо крупных собраний или протестов, поскольку некоторые из них переросли в насилие".

"Протестующие перекрыли основные дороги, включая магистрали между центром Бейрута и районом, где расположено посольство США, а также между Бейрутом и Бейрутским международным аэропортом имени Рафика Харири", — отметили в госдепе.

Американское внешнеполитическое ведомство предупредило, что "граждане США, решившие отправиться в Ливан, должны знать, что консульские сотрудники посольства США не всегда могут выехать, чтобы оказать им помощь".

Госдепартамент также разрешит членам семей и некоторым нештатным сотрудникам правительства США из посольства в Бейруте добровольно покинуть страну "из-за непредсказуемой ситуации с безопасностью".