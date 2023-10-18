"Пепловый шлейф перемещается на северо-восток от вулкана на 50 км. Взрывы пепла на высоту до 15 км над уровнем моря могут произойти в любое время", — говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона, на пути распространения пепла находятся посёлки Ключи, Козыревск, село Майское Усть-Камчатского района, там не исключается выпадение незначительного количества пепла. Пока пеплопад в этих населённых пунктах не зарегистрирован, туристических групп в районе вулкана нет, отмечает пресс-служба.

По данным KVERT, в среду код авиационной опасности Безымянному заменен с оранжевого на красный. Это самый высокий код опасности, который показывает, что на вулкане идет извержение со значительным выбросом пепла в атмосферу, и он представляет опасность как для местной авиации, так и для международных авиалиний.

Вулкан резко активизировался с 16 октября, когда вулканологи предупредили, что экструзивное извержение Безымянного продолжается, в течение следующих одного-трех дней могут произойти взрывы пепла на высоту до 10-15 км над уровнем моря.

Тогда же спасатели рекомендовали жителям и гостям Камчатки не приближаться к вулкану из-за высокой вероятности его сильного извержения.

Безымянный — один из самых активных вулканов мира — находится на Камчатке вблизи Ключевского вулкана, примерно в 40 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Высота Безымянного составляет 2 тыс. 882 м.

Катастрофическое извержение вулкана 30 марта 1956 года выделено в самостоятельный тип — "направленный взрыв", или "тип Безымянный", который признан мировой вулканологией (directed blast, lateral blast, type Bezymianny). Тогда Безымянный выбросил пепел на высоту более 40 км. Грязевой поток заполнил реку Камчатка. В результате извержения образовался подковообразный кратер диаметром более 1 км, открытый на восток. У восточного подножья Безымянного на площади 500 кв. км деревья и кустарники были сломаны и повалены в направлении от вулкана.

Именно после этого извержения День вулканолога отмечается 30 марта.