"Если в 2022 году 12% гостей приезжали в город на Неве на конгрессно-выставочные мероприятия и с другими рабочими целями, то по итогам 2023 года этот сегмент может достичь 15-20%", — говорится в сообщении.

По данным аналитиков "Турбарометра Санкт-Петербурга", период планирования мероприятий сократился с года-двух до двух-шести месяцев.

Аналитики также отмечают рост спроса на комбинированные поездки в формате "бизнес + отдых" и рост популярности нестандартных локаций для мероприятий помимо конгрессных центров и конференц-залов.

Со ссылкой на рейтинг Международной ассоциации конгрессов и конференций (ICCA) также уточняется, что Петербург третий год подряд удерживает первое место среди российских городов по деловому туризму.