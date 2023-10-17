Уточняется, что традиция укутывать скульптуры зародилась в XVIII веке. Тогда статуи оборачивали холстом, который впоследствии намокал и замерзал, поэтому в 20-е годы XIX века скульптор Демут-Малиновский предложил использовать деревянные футляры.

Ранее сообщалось, что во вторник в Петербурге завершился сезон фонтанов.