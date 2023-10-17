"Специалисты музея обернули статуи Летнего сада хлопковой тканью, после чего накрыли их специальными деревянными футлярами. Это действие необходимо для сохранности скульптур, которые плохо переносят перепады температуры с замерзанием конденсата на поверхности", — говорится в сообщении.
Уточняется, что традиция укутывать скульптуры зародилась в XVIII веке. Тогда статуи оборачивали холстом, который впоследствии намокал и замерзал, поэтому в 20-е годы XIX века скульптор Демут-Малиновский предложил использовать деревянные футляры.
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