Зоны отдыха представляют собой площадку, отделенную противопожарной минерализованной полосой. На ней размещена беседка либо стол с лавочками и обустроено место для разведения костра. Рядом установлен предупредительный аншлаг с информацией о правилах поведения в лесах, говорится в сообщении.

В течение всего пожароопасного сезона зоны отдыха очищают от захламления, мусора, опасных сухостойных деревьев и сухой пожароопасной растительности. Такие площадки обустроены в наиболее часто посещаемых местностях: в местах сбора ягод и грибов, живописных видовых точках на берегах рек и озер, на возвышенностях, вдоль лесных дорог и оживленных трасс. Это позволяет минимизировать возникновение стихийных мест отдыха и снижает риск возникновения лесных пожаров, отмечает пресс-служба.