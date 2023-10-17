Отмечается, что были отреставрированы окна, двери, балконные решетки, цоколь, заменен лифт.

"Дом приобрел новый цвет, который подчеркивает стилистику здания и органично вписывает фасад в ансамбль улицы", — уточняется в сообщении.

Всего в плане капремонта этого года — более 2,5 тыс. видов работ, из них — около 200 фасадов. Завершены или находятся в высокой степени готовности свыше 1,7 тыс. объектов.