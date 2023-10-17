"По предварительным данным, 17 октября 2023 года в Нижегородской области произошла задержка движения пассажирских поездов Арзамасского направления по причине падения деревьев на контактные провода линий электропередач на 273 км перегона станций Сечуга — Суроватиха и на 259 км перегона станций Сечуга — Черемас", — сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Нижегородская транспортная прокуратура проверит соблюдение требований безопасности движения железнодорожного транспорта, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.

В настоящее время ведутся работы по восстановлению электроснабжения.

Количество задержанных поездов не уточняется.

"Интерфакс" пока не располагает комментарием Горьковской железной дороги.

Ранее сообщалось, что непогода обрушилась на Нижегородскую область в ночь на вторник: сначала прошел сильный дождь, который затем сменился метелью и ветром с порывами до 30 м/с.

В нижегородском аэропорту были задержаны несколько рейсов на прилет и вылет. Также затруднено движение общественного и личного транспорта.