Договор на проведение технического мониторинга собор заключил с Институтом архитектурно-строительного проектирования, геотехники и реконструкции "Геореконструкция" из Санкт-Петербурга. За последние два года компания провела обследование более 400 зданий исторического центра Петербурга, за последние двадцать пять лет — нескольких тысяч зданий в окрестностях города, в Москве, Новгороде, Архангельске.

На разработку программы наблюдения "Геореконструкция" отводит 35 дней. После полученных рекомендаций планируется перейти непосредственно к мониторингу, который компания проводит при помощи двух независимых систем: онлайн-наблюдения и традиционных геодезических методов.

По словам директора института Алексея Шашкина, система наблюдения будет смонтирована внутри собора. Она позволит отслеживать вектор перемещения каждой точки здания, включенной в систему, — и направление, и величину.

"Кроме наблюдения за деформациями важно понять причину, почему они могут происходить. Обычно такой причиной являются неравномерные осадки. Собор стоит на острове, в достаточно неблагоприятных инженерно-геологических условиях, которые даже, наверно, посложнее петербургских. На развитие осадок могут влиять разные факторы. Прежде всего это неоднородность грунтов оснований, неравномерность нагружения, колебания уровня грунтовых вод. Эти параметры вместе со скоростью развития осадок будут изучены, чтобы понять, что из них превалирует, и определить меры для улучшения состояния", — пояснил ученый.

Первые выводы о состоянии здания собора получится сделать через два года, после чего наблюдение лучше не прекращать. Ведь, как говорят в "Геореконструкции", у памятников не так много возможностей рассказать о себе, и мониторинг — один из способов попросить здание заговорить, заключает пресс-служба.

Кафедральный собор был основан в 1333 году в стиле "северо-германской готики". Алтарная часть собора была местом погребения выдающихся деятелей Кенигсберга. В 1588 году с внешней стороны северного нефа соборы был возведен "профессорский склеп", в котором в 1804 году был захоронен Иммануил Кант.

В августе 1944 года во время налета англо-американской авиации собор был сильно разрушен. К его восстановлению приступили лишь в 1992 году. В настоящее время собор полностью воссоздан в первозданном виде.

Собор стал настоящей жемчужиной в историческом прошлом Калининградской области. Остров Канта и сооружение стали местом паломничества туристов.