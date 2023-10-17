"МЧС России спасло терпящих бедствие на яхте. У судна пробило двигатель в акватории Черного моря у берегов Сочи. Вода начала стремительно прибывать. На борту помощь ждали 4 человека", — говорится в сообщении.

Терпящих бедствие на пожарно-спасательном катере доставили в сочинский морпорт, а яхту отбуксировали к берегу.

"Никому из находящихся на борту людей медицинская помощь не потребовалась", — сказано в сообщении.

По информации спасателей, двое пассажиров приехали на отдых в Сочи из Саратовской области, члены экипажа — местные жители курорта. По словам спасенных, судно вчера вечером вышло из морпорта и следовало в сторону Новороссийска.