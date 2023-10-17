Отмечается, что самым популярным направлением остается Санкт-Петербург: пассажиропоток сюда по сравнению с аналогичным периодом 2022 года вырос на 20,6%, до более 35,7 тыс. человек.

Также растет популярность направления в Калининград, открытого в мае прошлого года. В 2023 году по нему было перевезено почти более 13,6 тыс. пассажиров (рост в 4,7 раза).

Пассажиропоток в Сочи за 9 месяцев вырос на 10,8%.

Свыше 3 тыс. человек воспользовались возможностью улететь в Минеральные Воды и обратно.

Авиасообщение Иванова с Санкт-Петербургом, Сочи и Калининградом осуществляется круглогодично. Рейсы в северную столицу выполняются авиакомпанией Nordwind Airlines совместно с "Икар" ежедневно, в Сочи, Калининград и Минеральные Воды — два раза в неделю на Embraer 190.

На период высокого сезона с июня было увеличено количество рейсов из Иванова в Сочи до 3 раз в неделю.

Аэропорт "Иваново" обслуживает внутренние рейсы. Оператор — ООО "Центр Авиа" (Ивановский район Ивановской области), владельцем которого является Надежда Полякова.