Также растет популярность направления в Калининград, открытого в мае прошлого года. В 2023 году по нему было перевезено почти более 13,6 тыс. пассажиров (рост в 4,7 раза).
Пассажиропоток в Сочи за 9 месяцев вырос на 10,8%.
Свыше 3 тыс. человек воспользовались возможностью улететь в Минеральные Воды и обратно.
Авиасообщение Иванова с Санкт-Петербургом, Сочи и Калининградом осуществляется круглогодично. Рейсы в северную столицу выполняются авиакомпанией Nordwind Airlines совместно с "Икар" ежедневно, в Сочи, Калининград и Минеральные Воды — два раза в неделю на Embraer 190.
На период высокого сезона с июня было увеличено количество рейсов из Иванова в Сочи до 3 раз в неделю.
Аэропорт "Иваново" обслуживает внутренние рейсы. Оператор — ООО "Центр Авиа" (Ивановский район Ивановской области), владельцем которого является Надежда Полякова.