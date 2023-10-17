"В субботу в рекреационной зоне пройдёт "Осенний фестиваль". В парке будут работать три локации — "Центральная", "Активная" и "Спортивная". Все пришедшие смогут принять участие в экоквесте, спортивных забегах и велозаездах, тематических мастер-классах, послушать концерт", — приводятся в сообщении слова главы городского округа Люберцы Владимира Волкова.

Он отметил, что для детей будут работать анимационные площадки. Для участников проекта "Активное долголетие" пройдет специальная программа и старт по северной ходьбе.

Работы по благоустройству велись в рамках реализации проекта "Формирование комфортной городской среды". Проектом было предусмотрено устройство дорожно-тройничной сети, зон отдыха, велопарковок, детских и спортивных зон, площадок для выгула собак.