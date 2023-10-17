"Представительство музея-заповедника "Куликово поле" в Епифани расширяется. Наряду с Музеем купеческого быта вскоре здесь будет сформирован камерный Музейный квартал. В него войдут три новых исторических здания, которые занимают пространство от улицы Кузнечной до улицы Красной, с одной стороны ограниченной улицей Тульской", — говорится в сообщении.

Памятники архитектуры, которые образуют новое музейное пространство, — это дома купцов Пучковых и Молчановых, а также бывшая Городская управа. Все здания ХIХ — начала ХХ века чудом уцелели после немецкой оккупации в 1941 году.

В Музейном квартале Епифани также будет располагаться Центр хранения коллекций музея-заповедника "Куликово поле". Здесь планируют проводить большую научную работу по исследованию артефактов, их систематизации и каталогизации, принимать археологические коллекции из разных регионов.

В проекте также — обустройство помещений для проведения лекционных занятий и мастер-классов, которые будут направлены на углубленное изучение истории, этнографии и природного богатства Куликова поля.

В этом году Музей купеческого быта отмечает свой 25-й день рождения. К юбилею был выпущен познавательный путеводитель, которое дополняет экскурсию по старинной усадьбе купца Байбакова и познакомит с традициями епифанских купцов.

"В музеях в Моховом, Монастырщино и Туле подобные путеводители есть, а в Епифани ничего похожего не было. Получается, что детская аудитория у нас здесь осталась неохваченной, и мы решили этот пробел устранить с помощью познавательного, веселого и увлекательного руководства для детей и их родителей. Задача путеводителя — пробудить в ребенке с малых лет интерес к познанию традиций российского купечества", — рассказывает куратор проекта, специалист экспозиционно-выставочного отдела Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Елена Гончарова.

С помощью путеводителя, являющегося результатом совместной работы Елены Гончаровой и художника музея-заповедника Геннадия Иванова, дети раскроют свои интеллектуальные и творческие способности, а также потренируют школьные навыки.

"Юные посетители дорисуют и раскрасят интерьер купеческой гостиной, отыщут в необычном кроссворде-ребусе предметы мебели, а на картинках с отличиями — старинную кухонную утварь", — отметили в пресс-службе.

Познавательная брошюра также расскажет, откуда и в каком году в Россию пришла игра "пузеля", которую современники называют пазлами. Ребята прочтут о любимых настольных играх купцов, узнают, как представители этого сословия любили пить чай, чем знаменит епифанский купец Оводов в шашечном мире.

Внутри путеводителя сюрприз — популярная старинная настольная игра "Гусёк", в которую играли высшие слои общества в XVIII-XIX веках.

"Играть можно с друзьями и родителями любыми подручными средствами — это могут быть шарики, фантики, разноцветные пуговицы, шашки, ракушки, маленькие фигурки... Только важно помнить, что при кажущейся простоте игра коварная и азартная, и только самые ловкие и удачливые смогут "поймать гуська", — отметила Гончарова.

Епифанский Музей купеческого быта располагается в доме 8 по улице Кимовской. Когда-то он был поселковой аптекой, а изначально принадлежал епифанскому купцу Антону Евграфовичу Байбакову. В 1998 году здание было передано в оперативное управление Государственному музею-заповеднику "Куликово поле" и здесь была открыта историко-этнографическая экспозиция.

Летом 1999 года в собственность музея-заповедника "Куликово поле" перешел приусадебный участок, примыкающий к епифанскому музею, а еще через три года в состав комплекса вошел еще один памятник архитектуры. Сегодня это здание легко узнать по восстановленной вывеске "Мелочная торговля Байбакова А.Е.".

Одна из самых любопытных локаций усадебного комплекса — подвал купеческой лавки, открытый в 2006 году. Здесь хранятся интересные предметы, бытовавшие в Тульской губернии в конце XIX — начале ХХ века.

Уездный город Епифань был основан князем Иваном Мстиславским как форпост на южной границе Московского государства более 400 лет назад. Именно отсюда берут свое начало корни донского казачества. В 1777 году по указу Екатерины II Епифань стала центром уезда со своим гербом.

Поселок Епифань включен в список исторических мест России.

Музей-заповедник "Куликово поле" расположен в 120 км от Тулы, на месте Куликовской битвы 1380 года. Включает в себя музей Куликовской битвы, мемориал на Красном Холме, музейно-мемориальный комплекс в селе Монастырщина, музей истории русского купечества в поселке Епифань, музейно-выставочный центр "Тульские древности", научный центр "Археология и реставрация" и музей-лабораторию в Туле.

В апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о подготовке и проведении празднования в 2030 году 650-летия Куликовской битвы. В предварительную программу вошли более 50 мероприятий.