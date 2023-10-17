"Это, наверное, первый проект петербургской кухни — настоящей петербургской кухни. Мы долго его ждали, проект назрел: петербургская кухня есть, а кафе нет", — сказала на церемонии открытия владелица заведения Елена Шевченко.

По ее словам, в меню отражены классические рецепты, которые присущи петербургской кухне. В частности, посетителям предлагают гатчинскую форель с полбой, жареную корюшку с картофелем, новомихайловскую (рубленную панированную куриную — ИФ) котлету, салат с ладожской форелью, оливье с рябчиком и раковыми шейками, консоме "Демидов", а также кофе по-петербургски.

Блюда связаны с историей и мифологией северной столицы, а также традициями приготовления, сложившимися в городе. Шевченко отметила, что при разработке меню длительное время изучались старинные рецепты, привлекались специалисты Российской национальной библиотеки.

Ресторатор надеется, что к следующему туристическому сезону в северной столице удастся создать сеть кондитерских и кафе петербургской кухни.

"Петербург — не только культурная столица России, но и кулинарная. Всегда было грустно смотреть на Невский проспект, на центр города, где засилье азиатских, европейских кухонь, и так мало наших, родных, в том числе заведений, где есть петербургская кухня", — отметил первый зампред городского комитета по внешним связям Сергей Марков.

Новое кафе стало участником проекта Смольного "Петербургская кухня". Его с 2014 года ведет комитет по внешним связям города. Проект охватил многие рестораны северной столицы и призван продвигать ее как кулинарную столицу России, сформировать уникальный гастрономический образ, а также повысить туристическую привлекательность для иностранных и российских гостей.