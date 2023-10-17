"В целом наша инфраструктура ураган перенесла неплохо. Но деревянный спуск к морю у высоты Эфа был поврежден довольно серьезно. Причина в том, что в течение нескольких лет он использовался десятками тысяч туристов для похода к морю после посещения высоты Эфа. Естественно, после такой нагрузки изношенная лестница не выдержала удара морских волн", — сказала Большакова.

По ее словам, принято решение спуск разобрать, построить на его месте временный буквально в течение ближайшей недели. Затем в ходе очередного этапа реконструкции экологического маршрута "Высота Эфа" здесь будет сооружен капитальный спуск к морю. Скорее всего, будут использованы новые материалы, из которых реконструирована сама тропа.

"Экотропа "Высота Эфа" является одним из самых популярных туристических маршрутов нашего нацпарка. Поток посетителей на нем так велик, что инфраструктура тропы, выполненная из дерева, обычно разрушается за довольно непродолжительное время. И потому здесь при недавней реконструкции экомаршрута использовались современные особо прочные экологические материалы — террасная доска из полимер-песчаного композита", — пояснила пресс-секретарь.

Куршская коса представляет собой песчаный полуостров длиной 98 км (российская часть — 48 км, литовская — 50 км), шириной от 400 м до 4 км. Это самая длинная в мире песчаная пересыпь. В 2000 году Куршская коса была включена в список Всемирного наследия ЮHЕСКО.