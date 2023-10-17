«Принимая во внимание сохраняющуюся на территории Израиля напряженную военно-политическую обстановку, авиакомпанией принято решение о продлении режима вынужденного возврата/обмена билетов без взимания комиссии для рейсов, вылетающих по 23 октября включительно», — говорится в сообщении.

Как отметили в авиакомпании, возврат можно сделать вплоть до момента завершения регистрации на вылетающий рейс. Обмен осуществляется без дополнительных сборов с учетом полной стоимости ранее приобретенного билета и оплатой ценовой разницы (при наличии таковой) полета с новой датой вылета.

Ранее Red Wings увеличила частоту рейсов между РФ и Израилем в связи с повышенным спросом на рейсы в Россию.