"Фонд керамики и стекла Исторического музея был сформирован в начале XX века и за время своего существования стал одним из крупнейших собраний в России, который насчитывает более 36 тысяч предметов. Среди них представлены произведения разных стран и эпох, но особую ценность имеют вещи, связанные с деятельностью Императорского стекольного завода", — говорит директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.

Большинство изделий выставки изготовлены по заказам Императорского двора. Они использовались в многочисленных дворцах членов Российского императорского дома в качестве предметов сервировки и украшения интерьера, составляли обязательную часть приданого великих князей и княжон, были признаком высокого статуса для их обладателей из аристократических фамилий.

Так, в экспозиции будут представлены графические портреты владельцев стеклянных шедевров — императриц Елизаветы Алексеевны, Александры Федоровны, императоров Николая I, Николая II, Александра I, Александра II, великой княгини Марии Федоровны, великой княгини цесаревны Марии Александровны.

Проекты изделий Императорского стекольного завода разрабатывали ведущие художники своего времени, готовые произведения всегда отличались безупречным мастерством и стилем. Императорский стеклянный завод был также неизменным участником всероссийских и всемирных выставок.

В экспозиции в Туле будут представлены отличающиеся особым качеством произведения, которые специально создавались мастерами завода для демонстрации достижений России в этой промышленной отрасли, отметили в пресс-службе.

"На выставке представят уникальные памятники, по которым можно проследить историю завода, смену художественных стилей, техники изготовления изделий. Посетители увидят вазы из стекла "золотой рубин", марганцевого, кобальтового, зеленого, молочного, опалового, голубого, уранового желтого и зеленого, бесцветного стекла, хрусталя с росписью и гравировкой", — подчеркивается в сообщении.

Открытие выставки "Шедевры императорского стеклянного завода XIX — начала XX в. из собрания Исторического музея" запланировано на 1 ноября. Уникальные экспонаты жители и гости Тулы смогут увидеть до 1 апреля 2024 года.

ГИМ открыл первый региональный филиал в музейном квартале Тулы в конце сентября 2020 года. Общие экспозиционные площади музея составляют около 500 кв. метров. За три года работы филиала в нем было представлено уже 11 выставок.