"17 октября рейс PC 370, следовавший в Казань из Стамбула, ушел на запасной аэродром в Москву (Домодедово)", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что причиной ухода на запасной аэродром стал сильный ветер в аэропорту Казани.

Вместе с тем, в связи с неблагоприятными погодными условиями в Нижнем Новгороде в аэропорту Казани приземлился борт, следовавший по маршруту Москва (Домодедово) — Нижний Новгород (рейс 8040).

Ранее сообщалось, что 17 октября, аэропорт "Стригино" закрыт на прием самолетов из-за непогоды.

Во вторник на Нижний Новгород обрушился сильный дождь, снег и шквалистый ветер.

На расчистке аэродрома задействована вся снегоуборочная техника.