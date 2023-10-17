"Отремонтирована кровля: потоки и тес, крыльцо — его опорные конструкции, тетивы и ступени, кровля, столбы. Все обработано для лучшей сохранности антипиренами и антисептиками", — говорится в сообщении.

Работы проводились сотрудниками парка под руководством архитектора Веры Колтовой и главного инженера Андрея Самыловского.

"Кенозерский национальный парк — единственный среди заповедных территорий России взял на свой баланс более 60 объектов историко-культурного наследия XVIII-XIX веков. За время своего существования парк полностью отреставрировал 30 памятников, на 24 провел противоаварийные работы", — отмечает пресс-служба.

За лето и осень 2023 года в нацпарке были отремонтированы несколько объектов архитектурного наследия: Гужовская мельница XIX века, старинный амбар в деревне Горбачиха, продолжается восстановление исторического дома "Львы и Розы" в деревне Вершинино.

В этом году Кенозерский нацпарк продлил лицензию на реставрацию памятников культуры до 2028 года.

Часовня Николая Чудотворца до середины XIX века была приписана к Кенозерским церквям, позже ее причислили к Почезерскому приходу. Архитектор-реставратор Александр Ополовников, обследовавший памятник в 1943 году, высказал предположение, что часовня была построена не позднее первой четверти XIX века.