"Из соображений безопасности в Версальском дворце проходит эвакуация посетителей", — говорится в сообщении, размещенном в соцсети Х (ранее Twitter).

В администрации добавили, что до конца вторника музейный комплекс будет закрыт.

В свою очередь телеканал БФМ-ТВ сообщает, что эвакуация началась после того, как поступило сообщение, согласно которому в Версале может быть бомба. На месте работают саперы.

На прошлой неделе Версальской дворец также эвакуировали из-за сообщения о бомбе. Тогда угроза не подтвердилась.