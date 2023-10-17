«С 17 октября перевозчик начнет выполнять рейсы из DME в крупнейший город Марокко четыре раза в неделю: по понедельникам, вторникам, средам и пятницам. В расписании вылет из воздушной гавани назначен на 07:35, прилет — 06:35», — говорится в сообщении.

Полеты осуществляются на Boeing 737.

Домодедово — единственный аэропорт столичного авиаузла, откуда пассажиры смогут летать в Касабланку. За время сотрудничества аэропортом и Royal Air Maroc с 2018 года совместно обслужено 86 тыс. пассажиров. За 9 месяцев 2023 года пассажиропоток авиакомпании на рейсах из Домодедово составил 16 тыс. человек.