"Ростелеком" запустил радиорелейную линию связи (РРЛ) Озерновский — Северо-Курильск. Проект по строительству РРЛ до Северо-Курильска реализован совместно с АО "Зонд-Холдинг". На первоначальном этапе пропускная способность новой линии связи — 300 Мбит/с. Её строительство позволило обеспечить скоростным безлимитным интернетом жителей, государственные учреждения и бизнес Северо-Курильска", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, для реализации проекта использовался естественный гористый рельеф местности: оборудование расположено на возвышенностях с перепадом высот, что позволило обеспечить прямую видимость между площадками. Особенностью этого решения стало отсутствие промежуточных пунктов передачи. Пролёт радиорелейной линии связи составил 93 км над поверхностью моря.

Северо-Курильск оставался в регионе единственным пунктом с населением более 100 человек, который не был обеспечен доступом к скоростному интернету. После многочисленных обращений местных жителей губернатор региона Валерий Лимаренко и ПАО "Ростелеком" решили вопрос о запуске радиорелейной линии, сообщает пресс-служба.

"Благодаря совместным усилиям правительства Сахалинской области и бизнеса эта проблема решена. Жители получат возможность полноценно пользоваться современными информационными технологиями и сервисами, кроме того, это позволит развиваться району в целом", — цитирует пресс-служба зампреда областного правительства Вячеслава Аленькова.

Город Северо-Курильск — единственный населенный пункт Северо-Курильского района Сахалинской области и вообще на Северных Курилах. Он расположен в северной части острова Парамушир, более чем в 1 тыс. км северо-восточнее Южно-Сахалинска и в 312 км южнее Петропавловска-Камчатского. Здесь проживают более 2,4 тыс. человек. Сообщение с материком осуществляется за счет вертолетных перевозок из Петропавловска-Камчатского, и перевозок на морском грузопассажирском судне с Камчаткой.