"На участке общей площадью более 5 тыс. кв.м вблизи Белорусского вокзала и станции метро "Белорусская" создадут комфортное общественное пространство с прогулочными зонами и зонами отдыха", — рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарёв.

По его словам, проект реализуется в рамках возведения общественно-рекреационного комплекса "Тверская Застава". Он предусматривает замену покрытия тротуаров и дорог, укладку газонов, установку малых архитектурных форм, фонарей и т.д.

Девелопер уже приступил к благоустройству территории на площади, отметил Бочкарёв.

Напомним, что монолитные работы на площадке строительства общественно-рекреационного комплекса площадью 22 тыс. кв.м на площади Тверской Заставы компания AFI Development начала в 2021 году. Новый МФК, сочетающий торговые площади, деловые и общественные пространства, город должен получить в следующем году. В настоящий момент девелопер проекта заканчивает монтаж стекло-прозрачных конструкций и декоративных элементов фасада, уточнили в стройкомплексе.