Уточняется, что документ подписан в ходе официального визита главы государства Касым-Жомарта Токаева в КНР.

"В целях активной реализации важной договоренности по третьей трансграничной железной дороге между Казахстаном и Китаем, указанной в совместном заявлении президента Казахстана Касым-ЖомартаТокаева и председателя КНР Си Цзиньпина в мае 2023 года, ответственные ведомства двух стран пришли к взаимопониманию о нижеследующем: стороны считают, что изучение вопроса об открытии третьей трансграничной железной дороги между Казахстаном и Китаем имеет важное значение. Принимая во внимание доступность маршрута, условия его открытия и связанность с существующими коридорами, стороны согласились, что приоритет должен быть отдан продвижению проекта железной дороги "Аягоз-Тачэн", — говорится в информации.

Отмечается, что в целях продвижения сотрудничества, стороны готовы создать совместную рабочую группу на уровне руководителей департаментов либо комитетов, а также проводить заседания рабочей группы в соответствии с потребностью продвижения проекта.

Вместе с тем, согласно пресс-релизу, для предварительной подготовки проекта сотрудничества необходимо провести совместные исследования по стыковке трансграничной железной дороги, открытию железнодорожного пункта пропуска "Бахты-Покиту" и других.