"Сегодня в городе отключат все фонтаны, которые обслуживает ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". У них начинаются зимние каникулы. До конца ноября предприятие проведет консервацию сооружений", — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалистам предстоит выполнить целый комплекс технических работ: слить воду из чаш и труб, очистить декоративные элементы, настроить системы отопления и вентиляции в камерах управления, демонтировать сложные узлы для ремонта и дальнейшего обслуживания.

Процесс отключения фонтанов в городе начался 1 октября. Началась консервация фонтанных комплексов на Московской площади, у Финляндского вокзала, а также светомузыкальных фонтанов в сквере у Гостиного двора в Кронштадте, "Крестики-нолики" в Сестрорецке и на Торговой площади в Петергофе.

В хозяйственном ведении "Водоканала" находится 113 фонтанов.

"В Петербурге проводится большая работа по возрождению фонтанного фонда. По историческим чертежам восстанавливаются и капитально ремонтируются сооружения в парках и садах, во дворах жилых домов. Фонтаны оснащаются современным, сложным в обслуживании оборудованием, которое требует особого внимания специалистов. Для нас очень важно не только сохранить, но и приумножить этот бесценный фонд. Необходимо подготовить все фонтаны к новому сезону, чтобы они радовали петербуржцев и гостей города", — приводятся в сообщении слова губернатор Петербурга Александра Беглова.

В 2023 году капитально отремонтированы 11 сооружений, в 2024 планируется отремонтировать еще 21 фонтан.