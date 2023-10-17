"Только в текущем году в зоне внимания архитекторов-реставраторов более 30 памятников. На их сохранение из бюджета направлено почти 4 млрд рублей", — сказал Гущин.

Он отметил, что финансирование осуществляется с учетом приоритетных задач и технического состояния объектов культурного наследия.

В частности, в настоящее время реставрируется здание Алафузовского театра. В нем ведутся работы после пожара.

Кроме того, в рамках первого этапа ведутся противоаварийные работы на мечети Марджани. Строители усиливают фундамент и стены, проводят демонтаж аварийной штукатурки по фасаду, сшивку трещин, ремонт кровли.

Помимо этого, реставрационные работы ведутся в здании министерства промышленности и торговли республики. В этом доме в 1929 — 1953 гг. жил заслуженный деятель искусств ТАССР Тази Гиззат.

За счет благотворительных средств стартовали работы в этом году в мечети Ново-Слободская.

Также в Казани ведется реставрация дома, в котором в XVIII веке жил поэт Гаврила Каменев, проводятся работы в здании главпочтамта на улице Кремлевской, 8. В Кукморе на реставрации здание валяльной фабрики Родигиных.