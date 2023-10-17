"Спутниковые данные KVERT показали, что шлейф пепла простирается примерно на 86 км к северо-востоку от вулкана", — говорится в сообщении.

Вулканологи предупреждают, что экструзивное извержение вулкана продолжается, взрывы пепла на высоту до 10-15 км над уровнем моря могут произойти в течение следующих одного-трех дней, "продолжающаяся деятельность может затронуть международные и низколетящие самолеты".

Как сообщалось, утром во вторник Безымянный выбросил столб пепла на высоту до 5 км.

Спасатели рекомендовали жителям и гостям Камчатки не приближаться к вулкану, так как высока вероятность его сильного извержения.

Для Безымянного установлен оранжевый код авиационной опасности.

Безымянный — один из самых активных вулканов мира — находится на Камчатке вблизи Ключевского вулкана, примерно в 40 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Высота Безымянного составляет 2 тыс. 882 м.

Катастрофическое извержение вулкана 30 марта 1956 года выделено в самостоятельный тип — "направленный взрыв", или "тип Безымянный", который признан мировой вулканологией (directed blast, lateral blast, type Bezymianny). Тогда Безымянный выбросил пепел на высоту более 40 км. Грязевой поток заполнил реку Камчатка. В результате извержения образовался подковообразный кратер диаметром более 1 км, открытый на восток. У восточного подножья Безымянного на площади 500 кв. км деревья и кустарники были сломаны и повалены в направлении от вулкана.

Именно после этого извержения День вулканолога отмечается 30 марта.