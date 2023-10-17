Концерты, оперные представления, выставки, образовательные мероприятия, показы фильмов и форумы пройдут на ведущих культурных площадках Петербурга, а также во Дворце культуры имени Римского-Корсакова в Тихвине. В рамках проекта состоится художественный конкурс "Санкт-Петербург рисует Чайковского", награждение победителей пройдет 27 октября в Александро-Невской Лавре.

Накануне в Театральном музее прошел Международный форум "Аполло". Спикерами выступили известные представители российской культуры и бизнеса. Во вторник в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича состоится гала-концерт Губернаторского симфонического оркестра Санкт-Петербурга под управлением Дмитрия Юровского, который откроет VII Международный фестиваль "Чайковский. Перезагрузка". Солистом в этот вечер выступит виолончелист Сергей Ролдугин.

С 27 по 29 октября и 4 ноября состоится цикл мероприятий в Тихвине. Программа включает симфонические и камерные концерты при участии аргентинского пианиста Мигеля Шебба, камерного хора Festino.

5 и 6 ноября в Доме офицеров пройдут концерты симфонического оркестра "Северная симфония" под управлением Фабио Мастранджело. 6 ноября, в день памяти Петра Чайковского, в Малом зале Санкт-Петербургской академической филармонии будет представлен концерт камерной музыки при участии квартета им.Римского-Корсакова и солистов ансамбля "Чистая классика".

Фестиваль завершится 12 ноября на сцене Александринского театра премьерой оперы Чайковского "Евгений Онегин", поставленной с применением цифровых технологий.