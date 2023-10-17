"Камчатские спасатели обнаружили мужчину, пропавшего в районе Козельского вулкана. По его словам, у него вышел из строя GPS-навигатор, и в условиях густого тумана он не смог отыскать дорогу обратно. Промокший от дождя, он развёл костёр и переночевал в лесу, а наутро вышел к дороге", — говорится в сообщении.

От медицинской помощи охотник отказался.

Как сообщалось ранее, мужчина с двумя товарищами утром 16 октября отправился в район Козельского вулкана охотиться на зайцев. Мужчины договорились между собой сообщать о контрольных точках прибытия. Однако в назначенное время один из охотников не прибыл. Информация об его исчезновении поступила оперативным службам поздно вечером в понедельник.

В тот же день из Петропавловска-Камчатского выехали спасатели с кинологическим расчетом. Но из-за плотного тумана и плохой видимости поиски начали утром во вторник в условиях дождя со снегом.