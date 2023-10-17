"О недопустимости нарушений в сфере благоустройства собственники узнали еще в июле 2022 года. Тогда в ходе выездного обследования фасадов нежилых зданий и строений специалисты ГАТИ обратили внимание руководства АО "ЗСП" на проблему и предложили два пути ее решения: официальное согласование рисунков на фасадах или их полное удаление в соответствии с правилами благоустройства Санкт-Петербурга", — говорится в сообщении.

Отмечается, что предприниматели выбрали путь согласования, однако завершить этот процесс не смогли.

"16 октября на территории завода завершились работы собственников по вынесенным предостережениям, и был удален последний рисунок с фасада. Кроме этого, стены некоторых строений были частично отремонтированы", — уточняется в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что в 2012 году в Петербурге был открыт первый в городе и стране музей стрит-арта на базе помещений завода слоистых пластиков. Он объединил на своей территории галерейное пространство, уличную культуру и индустриальную эстетику.

Финансирование проекта взяли на себя собственники завода. После подготовки стен художникам было предложено расписать фасады цехов. Под граффити было выделено несколько десятков тысяч квадратных метров стен.

Завод слоистых пластиков был основан в 1945 году в Ленинграде. В 1950 году завод переехал в район Большой Охты и с тех пор располагается по адресу Шоссе Революции, 84. Одним из главных направлений в специализации предприятия стало производство декоративных бумажно-слоистых пластиков.

Предприятие занимает почти 11 гектаров индустриальной зоны.