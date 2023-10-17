ФГУП признано победителем соответствующего тендера, объявленного аэропортом на прошлой неделе.

За выполнение контракта институт предложил сумму в 9,725 млн рублей, что соответствует начальной.

Комиссия учла опыт ФГУПа в разработке проектной документации для аэропортов. В тендере также участвовало ООО "Проектная компания "Аэродромные технологии" (Санкт-Петербург).

Как сообщалось ранее, проектировщику предстоит продумать строительство новой взлетно-посадочной полосы (ВПП, длиной 3,2 км и шириной 60 метров) и соединительных рулежных дорожек, увязав их с реконструкцией существующих аэродромных покрытий. Необходимо также предусмотреть вариант строительства новой ВПП. При этом действующая ВПП должна остаться эксплуатируемой с тем расчетом, чтобы взлет и посадка с обеих полос была возможна со стороны озера Байкал.

Техническое задание в закупке также предусматривает создание нового аэровокзала площадью около 50 тыс. кв. м с пропускной способностью до 2 тыс. пассажиров в час на 2035 год. Проектировщик также должен предусмотреть в генеральном плане строительство нового перрона на 20 самолетов, из них шесть — для воздушных судов типа Вoeing-777-300.

Сроки нового строительства и реконструкции аэропорта — 2025-2028 годы. Источник финансирования проекта — собственные средства компании.

Аэропорт Иркутска принадлежит правительству Иркутской области, имеет два терминала (внутренний и международный) и взлетно-посадочную полосу протяженностью 3,5 тыс. м. Он расположен в городской черте, перенос авиаузла обсуждается более 30 лет. После очередной авиакатастрофы в 2006 году (тогда лайнер А310 авиакомпании S7 съехал со взлетно-посадочной полосы и врезался в гаражи) власти рассматривают площадку около деревни Позднякова.

Власти региона ранее сообщали, что строительство нового авиаузла может начаться в 2028 году, если проект попадет в комплексный план модернизации магистральной инфраструктуры.

Между тем возможность модернизации существующего аэропорта также сейчас рассматривается властями. В июле этого года такой вариант обсуждался на встрече иркутского губернатора Игоря Кобзева с помощником президента РФ Игорем Левитиным. По замыслу властей, аэропорт за счет собственных средств может построить модульное здание внутренних авиалиний для прилетающих и транзитных пассажиров (существующий терминал уже не справляется с потоком).

Левитин на встрече отметил, что проектировщики также получат поручение рассмотреть возможность строительства второй ВПП, которая не будет "мешать жителям прилегающих территорий по шумовым воздействиям".

В сентябре "Международный аэропорт Иркутск" объявил тендер на строительство модульного пассажирского павильона — терминала для прилета внутренних авиалиний общей площадью не более 2,96 тыс. кв. м. Построить его аэропорт планировал до 30 сентября 2024 года. Начальная (максимальная) цена договора на тендере составляла 585,4 млн рублей (с НДС). На конкурс была подана одна заявка от ООО "Каркас", однако, она была отклонена, так как компания не подтвердила, что у нее есть опыт в строительстве пассажирских терминалов.

В аэропорту Иркутска базируются два перевозчика — "ИрАэро" и "Ангара". Пассажиропоток аэропорта по итогам 2022 года составил 2,625 млн человек. По этого года аэропорт рассчитывает на пассажиропоток в 3 млн человек.