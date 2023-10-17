"Информация о происшествии поступила в оперативные службы региона поздно вечером 16 октября. По словам заявителя, пропавший мужчина с двумя товарищами с утра отправился в район Козельского вулкана охотиться на зайцев. Мужчины договорились между собой сообщать о контрольных точках прибытия. Однако в назначенное время один из охотников не прибыл", — говорится в сообщении.

На место поисков из Петропавловска-Камчатского в понедельник поздно вечером отправились спасатели с кинологическим расчетом. Но из-за плотного тумана и плохой видимости было принято решение начать поиски в светлое время суток — утром во вторник.

Козельский вулкан (высота почти 2 км) — потухший вулкан в пригороде Петропавловска-Камчатского. В настоящий момент в районе поиска идет дождь со снегом.