Так, на самолетах за 9 месяцев было перевезено 4 млн 637,476 тыс. человек (рост на 9,4%). Число пассажиров внутренних рейсов выросло на 4,1%, международных — на 33,8%. Было перевезено также 10,34 тыс. тонн грузов (рост на 13,8%). Производственный налет вырос на 9,7% и превысил 121 тыс. часов.

В сентябре самолеты группы перевезли 544,407 тыс. пассажиров (рост на 10,4% относительно сентября 2022 года). При этом существенно увеличилось число пассажиров региональных рейсов (на 13,3%). Было перевезено 1,307 тыс. тонн грузов (+11% к сентябрю 2022 года).

Вертолеты группы "ЮТэйр" за 9 месяцев 2023 года перевезли 476,643 тыс. пассажиров (рост на 10,4%) и 68,385 тыс. тонн грузов (+22,4%), в том числе в сентябре — 63,911 тыс. пассажиров (рост на 18,8%) и 7,968 тыс. тонн грузов.

В группу "ЮТэйр" входят одноименная пассажирская авиакомпания, вертолетные перевозчики (крупнейший — "ЮТэйр — вертолетные услуги"), компании в сфере ремонта и техобслуживания воздушных судов, аэропорты Сургута и Усть-Кута. Группу контролирует АО "АК-инвест".