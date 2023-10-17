"Из Волгограда поезд будет отправляться через день в период с 10 декабря 2023 года по 24 апреля 2024 года за исключением некоторых дат. Из Ростова-на-Дону — также через день с 12 декабря 2023 года по 26 апреля 2024 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для удобства пассажиров в пути следования поезда предусмотрены остановки в населенных пунктах Белая Калитва, Шахты, Новочеркасск. Приволжская железная дорога объединяет Саратовскую, Волгоградскую и Астраханскую области. Магистраль является частью двух ключевых транспортных коридоров страны: Север-Юг и Кузбасс — порты Азово-Черноморского бассейна.