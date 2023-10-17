Результаты исследования, опубликованные во вторник на портале, показывают, что из зарубежных направлений новогоднего отдыха на данный момент наиболее популярны Таиланд, Египет и Объединённые Арабские Эмираты.

Согласно опросу, каждый третий россиянин (33%) планирует провести новогодние каникулы у себя дома, более четверти сограждан (28%) пока не определились со своими планами.

По данным SuperJob.ru, отдохнуть на даче собираются 9% респондентов, провести время в гостях намерены 6% участников опроса.

По данным исследования, 3% россиян планируют провести новогодние выходные в поездках по России, среди наиболее популярных направлений на этот период — Санкт-Петербург, Москва и Казань.

Согласно опросу, 3% респондентов выбирают для себя другие варианты отдыха на этот период.

В свою очередь, работать во время новогодних каникул будет каждый шестой россиянин (16%), среди сограждан в возрасте до 34 лет — каждый пятый (20%), показывают результаты исследования.

Опрос был проведен 14-16 октября 2023 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 368 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.