«Пока таких планов нет, это была скорее мера отчасти социальной поддержки и отчасти поддержки бизнеса в ситуации, когда очень резко сжался спрос и его нужно было поддерживать. Любая из таких мер имеет свою оборотную сторону – разгоняет инфляцию, увеличивает стоимость продукта. Что потом перекладывается по сути на плечи потребителей. Как разовая мера она отлично сработала и как социальная. В ближайшее время может быть для каких-то групп пользователей – участников СВО, нуждающихся семей – как социальная функция она возможна, но не как экономическая», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности возобновления программы.

«Мы видим огромный спрос внутренний неудовлетворенный. Все возможности инвестиционные направлены на создание инфраструктуры. В частности, строительство быстровозводимых модульных объектов, которые сдаются в год получения инвестиций и там половина средств возвращается инвестору – хорошая мера, она очень здорово работает», — добавил вице-премьер.

Программа туристического кешбэка работала в России в 2020-2022 годах. В ее рамках россияне могли приобрести туры и размещение в отелях в регионах России с кешбэком до 20%, но не более 20 тыс. рублей. Программа пользовалась популярностью у туристов и позволила заметно увеличить продажи туров в периоды, когда проводились распродажи.