"После ДТП вчера в Хасанской ЦРБ помощь оказана 31 пострадавшему. 13 пациентов с незначительными повреждениями направлены на амбулаторное лечение. 18 пострадавших госпитализированы, из них 1 человек в легкой степени, у одного состояние тяжелой степени, 16 — со средней степенью тяжести", — говорится в сообщении.

По данным Минздрава, девять человек с помощью санитарной авиации переведены во Владивостокскую клиническую больницу №2. Троим провели операцию, остальных готовят, они в стабильном состоянии без угрозы для жизни.

Также планируется в ближайшее время направить во Владивосток еще двоих пациентов.

Сейчас в больнице Хасанского района остается семь человек, один из пациентов находится в тяжелом состоянии. Еще двое покинули больницу.

Как сообщалось, в понедельник в ДТП погибли два человека, туристический автобус, следовавший из Китая в Уссурийск, потерял управление и съехал в кювет в Хасанском районе Приморья. Начальник ОМВД России "Хасанский" Андрей Сухойван, комментарий которого распространила пресс-служба краевого УМВД, сообщил, что, по предварительным данным, водитель автобуса не учел скоростной режим, в результате чего автобус съехал с дороги и опрокинулся.

Всего в автобусе находились 51 пассажир и водитель — 50-летний гражданин КНР. Руководитель краевого агентства по туризму Арсений Крепский сообщал, что в салоне находились три группы российских туристов, которые совершали поездки в рамках соглашения о безвизовом обмене для организованных тургрупп. Также в автобусе была часть гостей, которая ехала в КНР по визам и возвращалась из путешествия

СУ СКР по Приморскому краю возбудило уголовное дело по ст.238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения).