"Водитель задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель автобуса Yutong проживает в китайской провинции Цзилинь. У него водительское удостоверение Китая, категории "А,А1 — крупногабаритный пассажирские транспортные средства". Свои первые водительские права мужчина получил 27 лет назад. К административной ответственности за нарушение правил дорожного движения ранее не привлекался.

По результатам медосвидетельствования в момент ДТП водитель был трезв, говорится в сообщении.

Автобус, оборудованный тахографом и видеорегистраторами, перевозил пассажиров по маршруту "Яньцзи (КНР) — Уссурийск".

По данным ГИБДД, авария произошла на участке с сухим асфальтовым покрытием, без видимых повреждений. В результате аварии погибли две жительницы Владивостока 1966 и 1942 гг.р. В числе пострадавших пассажиров — жители регионов Дальневосточного федерального округа, в том числе Амурской и Сахалинской областей, Приморского, Хабаровского и Камчатского краев в возрасте от 16 до 88 лет. Водитель автобуса в аварии не пострадал.

Как сообщалось, в понедельник в Хасанском районе автобус, в котором находились 51 российский турист и китайский водитель, попал в ДТП. По предварительной информации, 50-летний водитель превысил безопасную скорость движения на участке дороги с ограничением движения в 50 км/ч, потерял управление. В результате автобус съехал кювет, врезался в дерево и перевернулся. Автобус принадлежит китайской компании.

В ДТП погибли два человека, еще 31 человеку понадобилась медпомощь. По данным краевого Минздрава на вторник, госпитализированы 18 пострадавших, 13 — направлены на амбулаторное лечение.

СУ СКР по Приморскому краю возбудило уголовное дело по ст.238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения).