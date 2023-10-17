"По инициативе министерства 10 октября кабинетом министров Киргизии утверждено положение о порядке пребывания иностранных граждан на территории республики, которое предусматривает отмену практики "visa-run", при которой иностранные граждане часто выезжают за пределы страны и возвращаются обратно с целью продления срока их пребывания на территории Киргизии", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, теперь для иностранных граждан внедрен безвизовый режим по принципу "60/120", согласно которому при использовании безвизового режима сроком до 60 дней, повторный въезд возможен только через 60 дней с момента предыдущего выезда из страны.

Исчисление сроков по принципу "60/120" будет применяться в отношении граждан, для которых установлен 60-дневный безвизовый режим. В отношении граждан, которые могут посещать Киргизию в безвизовом порядке сроком до 90 дней, сроки будут исчисляться по принципу "90/180".

Министерство просит граждан иностранных государств заранее планировать свое пребывание на территории страны и, в случае необходимости, оформлять соответствующие разрешительные документы на пребывание в Киргизии, а также обращает внимание, что оформить визу или иные разрешительные документы (ВНЖ, регистрация, статус "кайрылман" (этнические киргизы, переселившиеся или желающие переселиться на территорию Киргизии) возможно без выезда за пределы страны.