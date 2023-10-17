"У Абхазии большая перспектива, и самое главное — логистика. Можно морским путем расширять турпотоки, и мы можем вам в этом помочь. У нас есть современные с высокой шумоизоляцией "Кометы", которые на сегодняшний день ходят в направлении Геленджик — Новороссийск — Сочи и к следующему сезону хотим продлить этот маршрут из Сочи в Сухум", — сказал Дьяченко.

Он полагает, что ни в этом, ни, вероятно, в следующем сезоне в Крыму эти суда использоваться не будут, поэтому есть возможность направить их на новые перспективные маршруты.

"С судами нужно что-то делать, и мы решили помочь с турпотоком Абхазии, и скорее всего, реализуем ту старую историю, когда морские города бывшего Советского Союза объединялись "Кометами", — сказал Дьяченко.

Он сообщил, что уже ведет переговоры по этому вопросу с руководством администрации Сухума.

В форуме Visit Apsny, организованном Абхазским союзом туризма с участием экспертов из России и Абхазии обсуждают вопросы развития круглогодичного туризма в республике. Он продлится до 18 октября.