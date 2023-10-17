«Говоря о туристических обменах, здесь сохраняется положительная динамика. Так, в 2022 году, когда действовали эпидемиологические ограничения, из КНР в РФ въехали 29,7 тыс. человек, из России в КНР – 17,4 тыс. Уже в первом полугодии 2023 года эти показатели выросли в несколько раз – из Китая в Россию въехали 139,4 тыс. туристов, из РФ в КНР – 175 тыс. По итогам 2023 года мы ожидаем 360 тыс. туристов из Китая и 470 тыс. человек, выехавших из России в КНР», — сказал он журналистам.

Вице-премьер напомнил, что еще в 2000 году было подписано соглашение между правительствами двух стран о безвизовых групповых туристических поездках. В августе, 2023 года, после завершения процедуры обмена списками туроператоров и органов координации, состоялся официальный перезапуск оглашения.

«С момента запуска данного соглашения 1 августа 2023 взаимный турпоток между странами составил более 60 тыс. человек», — подчеркнул Чернышенко.

По его словам, вместе с восстановлением турпотока увеличивается валовый взаимный объем реализации (оборот) по турпоездкам, который оценочно за 6 месяцев 2023 года составил около $300 млн, и по итогам года может достигнуть 700 млн, что больше суммарных объемов экспорта российских туруслуг в 2020 и 2021 годах.

«Существует несколько векторов работы России и КНР в области туризма: безвизовые групповые поездки, оформление электронных виз, наращивание прямого авиасообщения и создание новых трансграничных маршрутов. Основной план – дальнейшее наращивание турпотока из Китая в Россию. На это направлен ряд мероприятий – заседание подкомиссии по сотрудничеству в области туризма Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству, заседание рабочей группы по реализации программы создания экономического коридора Россия-Монголия-Китай, встречи между представителями профильных министерств», — рассказал вице-премьер.

Он напомнил о реализации программ, способствующих расширению сотрудничества в сфере туризма. В том числе программы China Friendly, в которой участвуют более 250 предприятий и организаций. Также запущена канатная дорога Благовещенск – Хэйхэ протяженностью 976,28 м. и автомобильный мост Благовещенск – Хэйхэ мост через реку Амур. Популярностью пользуется новый сервис China Friendly Chat13 – социальная сеть, обеспечивающая взаимодействие представителей китайских и российских компаний, работающих в сфере туриндустрии и гостеприимства. Помимо этого, регулярно открываются новые маршруты, и разрабатываются тематические туристические проекты (красный туризм, военный туризм, экологический туризм, комбинированный туризм).

В рамках соглашения о безвизовых групповых поездках организованные туристы в группе от пяти до 50 человек могут посещать соседнюю страну и находиться там до 15 дней. Поездка должна быть организована аккредитованным туроператором.

До пандемии в 2019 году Россию посетили 2,3 млн китайских туристов. Из них порядка 1,2 млн – в рамках соглашения о безвизовых групповых поездках. Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что задача России – превысить доковидные показатели по приему китайских туристов.