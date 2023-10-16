"Абхазия привлекательна тем, что граничит с Россией, туристы здесь могут расплачиваться за товары и услуги рублями и не испытывать затруднений из-за языкового барьера. Это особенно важно с учетом сегодняшних реалий, когда многие страны закрываются для россиян. Кроме того, стоимость туристических услуг в Абхазии небольшая, и республика обладает многими природными красотами", — сказал он.

По его словам, нестабильная ситуация в Крыму и разрушенные логистические связи стали причиной того, что часть туристов опасается ехать на полуостров. Кроме того, по его мнению, "из-за закрытия аэропортов на юге России многим россиянам попасть в Крым достаточно сложно".

"Крым, в целом, на сегодняшний день безопасен. Но, тем не менее, сложно преодолеть предубеждение, существующее в обществе. Поэтому Абхазия сейчас находится на пике, и она может максимально сосредоточить турпоток на себе, так как ближайший аэропорт России расположен рядом, в Адлере"., — отметил Дьяченко.

При этом, по его словам, турсезон в Абхазии, так же, как и в Крыму непродолжителен, и поэтому необходимо искать возможности его продлить. Дьяченко разъяснил, что Крым в межсезонье делает упор на оздоровительный туризм.

Секретарь Совета безопасности Абхазии, доктор исторических наук Сергей Шамба, приветствуя участников форума, отметил, что "туристический бизнес в Абхазии сейчас достаточно хорошо развивается".

Он заявил, что в республике немало возможностей для развития новых направлений. "Например, у нас имеются возможности для развития зимнего туризма, не хуже, чем на Красной Поляне. Будем надеяться, что и это направление будет развиваться. На территории Абхазии более 400 христианских храмов, датируемых начиная с IV века. Они находятся в разной степени сохранности. Многие из них были открыты в результате археологических раскопок. Есть функционирующие храмы, построенные в VI веке, такие как Гагрский, Драндский и другие. Это направление, то есть паломнический туризм, мы тоже можем развивать. Это может вызвать большой интерес", — сказал Шамба.