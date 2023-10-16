"В этом году на фестивале будут работать девять площадок. Среди них — традиционные: Проза, Поэзия, Своя тема, Детская, Мастер-классы, Молодежная, а также новые", — говорится в сообщении.

На Музейной будет представлен федеральный журнал "Мир музеев" и тверские проекты. Педагогическая площадка посвящена памяти выдающихся педагогов Юрия Варзонина, Вячеслава Воробьёва, Гария Горевого. Площадка "Читатель — В твердом переплете" предоставит микрофон самому главному участнику литературного процесса — читателю. А представители дзен-канала "В твердом переплете" будут вести диалог друг с другом, с авторами и с текстами.

Традиционно "Тверской переплет" посещают издатели и писатели из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов страны.

Известными гостями в этом году станут Леонид Юзефович, Анаит Григорян, Александр Юриков, Наталья Петрова, Ксения Полозова, Елена Нестерина, Рома Декабрёв, Геннадий Калашников, Сергей Петров. Тверское пишущее сообщество представят Михаил Строганов, Людмила Юга, Надежда Кружкова, Григорий Бакус, Руслан Дзкуя, Александр Шабанов и многие другие.

Под эгидой Тверского регионального отделения Российского военно-исторического общества состоится круглый стол "Память слова". Театральную составляющую представит проект "Читки в Твери" с программой "Даниил Хармс. Человек устроен из трёх частей". Читательский баттл проведет известный литературный критик Клариса Пульсон.

Рок-урок дадут Марат Карапетян и его группа The Mood. АНО "Живая история Верхневолжья" организует экспозицию "Битвы Скопина-Шуйского: Снаряжение и вооружение Московского царства XVI-XVII веков". Эколог Алла Дудникова расскажет об уникальных экопроектах, а Минприроды Тверской области наградит активистов акции "Сделаем!".

Посетителей всех возрастов на "Тверском переплете" также ждут мастер-классы: по созданию иллюстраций от Центра гармоничного развития и творчества "ТалантиЯ", комикса за пять минут — от ведущего библиотекаря Центра рисованных историй РГБМ Юлии Канунниковой и другие.

Кроме того, для детей организован книжный квест со сладкими подарками, для взрослых — новый конкурс "Почётный переплётчик" для самых активных посетителей фестиваля.

Книжный форум пройдет в Тверской областной универсальной научной библиотеке им. А.М. Горького.