«Сейчас максимальный срок пребывания россиян в Таиланде без визы – 30 дней. По данным министерства туризма и спорта, с января по 1 октября Таиланд посетили 994,4 тыс. туристов из России, страна заняла пятое место по этому показателю после Малайзии, Китая, Южной Кореи и Индии. Цель продления безвизового пребывания – стимулировать дальнейший рост турпотока из России», — пишет издание.

Глава Кабмина Срета Тависин заявил, что расширение срока безвизового пребывания до трех месяцев будет способствовать притоку туристов из России, которая славится своими холодными зимами.

До пандемии в 2019 году Таиланд посетили около 1,5 млн российских туристов, которые потратили за время пребывания $3,3. Как прогнозирует гендиректор туроператора FUN&SUN Владимир Рубцов, российский турпоток в 2023 году восстановится до уровня 2019 года.